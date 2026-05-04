BAE makamları; yasadışı askeri teçhizat ticareti, evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla 19 kişiden oluşan şebekeyi Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi Devlet Güvenlik Dairesi'ne sevk etti. Bu dava, uluslararası kısıtlamalara rağmen Sudan'a silah kaçırmak için kurulan şebekenin kullandığı karmaşık yolların da ortaya çıkarılmasını sağladı.

BAE Başsavcısı Hamad Saif Al Shamsi soruşturmaların tamamlanmasının ardından sanıkların yargılanması talimatını verdi. Soruşturmalar, yürütülen operasyonların Port Sudan yönetimindeki makamlardan gelen silah talepleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve arabulucular ile Sudan ordusuna bağlı isimler arasında koordinasyon sağlandığını ortaya çıkardı.

Soruşturmada Öne Çıkan Bulgular:

· Milyonlarca dolar değerinde askeri teçhizatın tedarik edilmesini sağlayan zincirleme yasadışı anlaşmalar.

· Operasyonların yasadışı doğasını gizlemek için ülke içinde paravan şirketlerin ve banka hesaplarının kullanılması.

· Anlaşmaların kolaylaştırılması karşılığında rüşvet ve komisyon ödemeleri.

· Yeniden ihraç edilmek (re-export) amacıyla sevkiyatların bir kısmının hileli yollarla ülkeye sokulması.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sayesinde süreç engellendi, sanıklar tutuklandı ve ilgili para transferleri takibe alındı.

Sınır Aşan Kaçakçılık Ağları ve Son Gelişmeler

Bu dava, Sudan'daki çatışmanın taraflarına uygulanan uluslararası yaptırımları aşma girişimlerinin küresel çapta nasıl arttığını gösteren daha geniş bir tablonun parçasıdır.

Son dönemde farklı ülkelerde ortaya çıkan vakalar, uluslararası kısıtlamalara hızla uyum sağlayabilen sınır aşan kaçakçılık ağlarının gücünü göstermektedir.

Aşağıdaki tablo, yakın zamanda tespit edilen iki büyük kaçakçılık girişimini özetlemektedir:

Operasyon / Dava Konumu

Şüpheliler / Sanıklar

Kaçakçılık İçeriği ve Boyutu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

19 Sanık (Bireyler ve Paravan Şirketler)

Milyonlarca dolarlık askeri teçhizat, kara para aklama ağı.

Kaliforniya, ABD (İki hafta önce)

ABD'de daimi ikametgahı bulunan İranlı bir kadın

Sudan ordusuna 70 milyon dolarlık İHA (Mohajer-6) ve patlayıcı ekipman tedariki.



Uluslararası Yaptırımlara Meydan Okuma



Nisan 2023'ten bu yana devam eden Sudan çatışmasını kontrol altına almaya çalışan uluslararası toplum, giderek büyüyen zorluklarla yüzleşiyor. ABD ve Avrupa Birliği, özellikle Darfur bölgesine silah akışını sınırlamayı hedefleyen sıkı yaptırımlar uyguluyor.

Ancak sahadaki gerçekler; silah akışının kaçakçılık, gizli anlaşmalar ve alışılagelmişin dışındaki ağlar üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, silah ambargosunu uygulama çabalarını zayıflatırken bölgedeki çatışmaların da uzamasına neden oluyor.

İnsan Hakları Örgütlerinden Genişletme Çağrıları

Devam eden ihlaller karşısında uluslararası kurumların baskısı da artıyor:

· Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: Silah ambargosunun kapsamının sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp, tüm Sudan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

· İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch): Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) kısıtlamaları acilen sıkılaştırmasını ve sivilleri koruyacak uluslararası mekanizmalar kurmasını talep etti. Örgüt, silah akışının devam etmesinin hak ihlallerini derinleştirdiği ve halkın acılarını artırdığı konusunda sert uyarılarda bulundu.

Gözlemciler, bu kaçakçılık vakalarının dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak tekrarlanmasının, Sudan'a yönelik silah akışını kontrol etmeyi giderek daha karmaşık bir uluslararası krize dönüştürdüğünün altını çiziyor.