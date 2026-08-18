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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füzeyi tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, füzelerden ilkinin ülkenin kara suları dışında, ikincisinin ise BAE kara sularına düştüğü bildirildi.

"TAM TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit edebilecek her türlü girişime karşı tam hazırlık içinde olunduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumak, ulusal çıkarlar ile stratejik kaynakları güvence altına almak için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

HALKA RESMİ KAYNAK UYARISI

BAE makamları, vatandaşlardan gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca, söylenti ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.