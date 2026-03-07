Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ettiği sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesinin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Al Nahyan, BAE’nin savaş halinde olduğunu belirtti.

BAE resmi televizyonunun aktardığına göre Al Nahyan, hastanede tedavi gören yaralılarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında 5 kişiyle görüştüğünü söyleyen Al Nahyan, yaralıların tamamının sivil olduğunu ifade etti. Yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile birlikte Hindistan, Sudan ve İran uyruklu kişilerin de bulunduğunu aktardı.

'BAE İYİ DURUMDA'

Ülkenin güvenliğinin sağlanması için ordu ve güvenlik güçlerinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Al Nahyan, kurumlara teşekkür ederek “BAE iyi durumda” mesajı verdi.

Gerilimin kendilerine dayatıldığını söyleyen Al Nahyan, “Savaş halindeyiz. Halkımızı, ülkemizi ve değerlerimizi korumak için görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

BAE lideri ayrıca düşmanlarına yönelik sert ifadeler kullandı. Al Nahyan, “BAE cazip, güzel ve örnek bir ülke olabilir. Ancak kimse aldanmasın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez” sözleriyle ülkesinin bu süreçten daha güçlü çıkacağını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise daha önce yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanılmadığı sürece bu ülkelerin hedef alınmayacağını ifade etmişti.