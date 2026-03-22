BAE Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 İHA’yı engellediğini duyurdu. Yetkililer, sistemlerin güvenlik önlemleri kapsamında hızlı ve etkin bir şekilde çalıştığını vurguladı.

DAHA ÖNCEKİ MÜDAHALELER

Bakanlık, İran saldırıları başladığından bu yana hava savunma sistemlerinin toplamda 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA’ya müdahale ettiğini bildirdi.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile stratejik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Olaylar, bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesini zorlaştırıyor.