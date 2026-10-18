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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) doğu kıyısında deniz güvenliğini ilgilendiren bir olay yaşandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hor Fakkan kentinin kuzeydoğusunda seyreden bir römorkörün kimliği belirlenemeyen mühimmatlarla vurulduğuna ilişkin ihbar aldığını duyurdu.

UKMTO’nun açıklamasına göre güneye doğru ilerleyen römorkör, saldırıya rağmen rotasını değiştirmeden seyrini sürdürdü. Olayda bir kişi hafif yaralanırken gemide hasar meydana geldi.

MÜHİMMATIN KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENMEDİ

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, olayda kullanılan mühimmatın kaynağına veya saldırının sorumlusuna ilişkin bilgi paylaşmadı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi sürerken bölgedeki gemilerin dikkatli seyretmesi ve şüpheli faaliyetleri bildirmesi istendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA DENİZ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Olay, ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından bölgede artan deniz güvenliği endişelerinin yaşandığı dönemde meydana geldi. Çatışmalar ve ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası, Hürmüz Boğazı çevresindeki ticari gemi trafiğini etkiledi.

İran, boğazdan geçişleri büyük ölçüde kısıtlarken izinsiz geçmeye çalışan gemileri hedef alacağını bildirdi. Ancak UKMTO’nun son olayla ilgili açıklamasında römorköre yönelik saldırının arkasında kimin bulunduğuna dair bir bilgi yer almadı.