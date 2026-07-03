Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İlkadım Okçuluk Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 12 farklı ilden 36 kulüp ve toplam 288 sporcu katılım sağladı.

Turnuvanın açılış gününde sporcular eleme karşılaşmalarında mücadele etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, Samsun’da düzenlenen organizasyona rekor düzeyde kulüp ve sporcu katılımı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de federasyonun 1991 yılında kurulmasına rağmen çok hızlı yayıldığını anlatan Şahin, "Son 4 olimpiyata sporcu gönderme başarısı gösterdik. Hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılım sağlamak. Ayrıca paralimpik olimpiyatlarına da çok sayıda sporcu göndererek madalya hedefliyoruz." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde altyapı çalışmalarına hız verdiklerini belirten Şahin, "Altyapıdan çocuklarımızı alıp hazırlık ve gelişim kamplarında eğitiyoruz. Hem altyapıya yönelik yoğun çalışmamız var hem olimpik havuzda bulunan 16 sporcu sayısını da artırmak istiyoruz. Böylelikle madalya sayısının da artacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Turnuva, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.