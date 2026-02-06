Brooklyn Backham, ailesinin, kendi evliliğine müdahale ettiği gerekçesiyle medya önünde tartışmaya devam ediyor. Krizin her anını kamuoyuna yansıtan Brooklyn, babasını şimdi de manevi sembollerden vurdu.

AİLESİNE AĞIR SUÇLAMALAR

Geçtiğimiz ay ailesini, hayatını kontrol etmeye çalışmak ve eşi Nicola Peltz ile arasını bozmakla suçlayan 26 yaşındaki Brooklyn, babasına olan bağlılığının simgesi olan dövmeyi sildirdi.

BABASINI KOLUNDAN SİLDİ

Brooklyn’in kolundaki çapa dövmesinin üzerinde yer alan ve babasını simgeleyen "Dad" yazısının kapatılması ilişkilerin geldiği son noktayı ortaya çıkardı. Genç Beckham’ın, babasına ithaf edilen bu sözcüğü bilinmeyen sembollerle örtmesi, İngiliz basınında "ailesini reddetme hamlesi" olarak yorumlandı.

DAVID BECKHAM YIKILDI

Aileye yakın kaynaklar, dövmelerini eşi ve çocuklarına olan sevgisinin bir ifadesi olarak tanımlayan David Beckham’ın, bu gelişme karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.

ANNESİNİ DE SİLMİŞTİ

Bu hamle, Brooklyn Beckham’ın ailesine ait izleri sildiği ilk olay değil. Genç isim, daha önce de annesi Victoria Beckham için yaptırdığı ve kalbinin üzerinde yer alan "Mum’s Boy" (Anne kuzusu) dövmesini kapattırmıştı.

Bu dövmenin yerine eşi Nicola Peltz’in düğün buketinden bir çizim yaptırdığı ortaya çıkmıştı.