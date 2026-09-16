Kaynak: Haber Merkezi

“Bacılar Buluşması” konseptiyle sahne alan Sayan, repertuvarındaki sevilen eserleri Harbiye'yi dolduran izleyicilerle birlikte seslendirdi. Konser alanındaki kadın hayranlar da gece boyunca sanatçıya şarkılarında eşlik etti.

Sahne performansı için Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı özel tasarım kıyafeti tercih eden Sayan, konser boyunca dikkat çekti.

Müzik performansının yanı sıra esprileri ve izleyicilerle gerçekleştirdiği samimi diyaloglarıyla da sahnedeki programını sürdüren sanatçı, Harbiye'deki konserinde müzik ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Etkinlik devam ederken sahneye gelerek ünlü sanatçıya selam veren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kadınların sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek Sayan'ın müziğiyle moral bulduklarını ifade etti ve sanatçıya bir buket çiçek sundu. Yapılan konuşmaya ve organizasyona şükranlarını sunan Sayan ise İstanbullu kadınların davete yoğun ilgi gösterdiğini belirterek hemcinsleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aslan, sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin ablası buraya geliyormuş. Programın arasına girdik ve geldik sizin sahnenize merhaba demeye. Bize şeref verdiniz. Bu kadınlar zor zamanlar geçiriyorlar ve sizinle beraber bazen dertlerini atıyorlar. Dolayısıyla iyi ki geldiniz. Şimdi sizin için çok güzel bir çiçek yaptırmıştık, sizin kadar güzel olmasa da.”

Sayan ise teşekkür ederek şöyle yanıt verdi:

“Çok teşekkür ediyorum Sayın Nuri Aslan Beyefendi. Ne kadar güzel konuştunuz. Beni bacılarımla ancak bu kadar güzel buluşturabilirdiniz. Size çok teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. İstanbul’un her yerinden çıkıp geldiler. Siz çağırdınız, onlar da geldi. Bizim bu buluşmaya ihtiyacımız vardı. Ben bacılarımla yan yana, böyle baş başa kalmalıydım.”