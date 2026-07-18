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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Turhal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir besici, bacağına yapışan keneye aldırış etmeden arkadaşının yüzük takma merasimine katıldı. Tehlikeyi hiçe sayarak saatlerce kene ile gezen besicinin, "Merasim bitene kadar keneyi besiye aldık" sözleri ise pes dedirtti.

TÖRENİ KAÇIRMAMAK İÇİN HASTANEYİ ERTELEDİ

Olay, Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik, arazide bulunduğu sırada bacağında bir kaşıntı hissetti. Pantolonunu kaldırdığında kene tutunduğunu fark eden Çelik, o esnada çocukluk arkadaşının yüzük takma törenine gitmek üzereydi. Hayati tehlikeyi göz ardı eden besici, merasimi kaçırmamak adına hastaneye gitmeyi erteleyerek tören alanının yolunu tuttu.

"KENEYİ İYİCE BESLEDİK, ŞİMDİ ALDIRMA VAKTİ"

Mesleği gereği daha önce de defalarca kene vakasıyla karşılaştığını belirten Hadi Çelik, durumu espriye vurarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayvancılıkla uğraştığımız için sürekli arazideyiz ve bu yıl kene çok fazla. Kardeşime belki 30 kez yapışmıştır, bu benim de üçüncü kene vakası. Bugün arkadaşımın yüzük takma merasimi vardı. Mecbur ne olursa olsun bu keneyle gidecektik, başka yolu yoktu. Arkadaşın yüzük merasimi bitene kadar keneyi besiye aldık, iyice besledik. Şimdi merasim bitti, hastanede aldırma vakti geldi."

Merasimin ardından Turhal Devlet Hastanesi’ne giden Çelik, bacağındaki keneyi sağlık ekiplerine çıkarttırdı.

Hayati Uyarı: Tokat ve çevresi, ölümcül sonuçlar doğurabilen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının en riskli bölgeleri arasında yer almaktadır. Uzmanlar, vücuda tutunan kenelerin hiç vakit kaybedilmeden ve kesinlikle çıplak elle müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşunda çıkartılması gerektiği konusunda vatandaşları önemle uyarıyor.