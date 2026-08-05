Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan Adana'nın Ceyhan Limanı'na ilerleyen Liberya bayraklı "Havva Ana" isimli 119 metre uzunluğundaki boş kimyasal tanker, Gelibolu açıklarında yangınla karşılaştı.
Gemideki durumu fark eden kaptan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü olay yerine yönlendirildi.
Yangın, KEGM ekipleri ile gemi personelinin müdahalesi sonucu söndürülürken, tanker daha sonra güvenlik amacıyla Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirledi.