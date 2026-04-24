Çorum Sungurlu ilçesi Kuzucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. isimli kişi, baca temizliği yapmak için çatıya çıktı. Çalışma sırasında fenalaşan vatandaş, çatıda baygınlık geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, G.T.'yi çatıdan indiremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine köye sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen G.T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. G.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.