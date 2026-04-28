Ekonomist Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabında, yatırım yönetimi şirketi Goldman Sachs'ın petrol piyasasına yönelik tahminlerine dikkat çekti. Petrolde trendin yukarıya doğru hareket ettiğini vurgulayan Babuşçu, "Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Gerekçe, Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli olarak kapalı kalmasının aşırı stok erimesine yol açacak olması" dedi.

Paylaşıma göre brent petrolün varil fiyatı, dördüncü çeyrekte 90 duvara ulaşabilir.

Babuşçu, savaşın gidişatına bağlı olmaksızın petrol piyasasındaki olumsuz gidişatın olumsuz etkilerine karşı önlem almak gerektiğini vurguladığı.

Petrol piyasasının "savaşın kötü senaryosunun" parçası olduğunu vurgulayan Babuşçu, finansal piyasaların ise savaşın "bilimsel tarafını fiyatlarını" yazdı. Türkiye'deki yatırımcıların savaşın kısa sürede bitmesine umduğunu belirtti. Öte yandan ateşkesin o zaman sana henüz somut bir sonucu olmadı. Babuşçu, sürecin uzama ihtimalinin güçlendiğini dikkat çekti, "yatırım kararlarında riskler her zamankinden daha dikkatli değerlendirilmeli" dedi.