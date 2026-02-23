Korkunç olay Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşandı.
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı
Yalova Çınarcık'ta "çocuk gürültüsü" tartışması dehşete dönüştü. 14 aylık kızı İkra kucağındayken komşusunun odunlu saldırısına uğrayan babanın burnu kırıldı, minik İkra'nın kafatası çatladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
"Gürültü" nedeniyle başlayan komşu tartışması, bir bebeğin ağır yaralandığı vahşet dolu bir saldırıya dönüştü.
Esenköy'e bir yıl önce taşınan 4 çocuklu aile, iddiaya göre komşuları Şener E. ve S.E. tarafından 'gürültü' sebebiyle sürekli tehdit edildi.
20 Şubat günü yaşanan olayda M.B. (34), sokağa girdiği sırada komşusuyla tartıştı. Jandarmayı arayan M.B., jandarma ekiplerinin olay yerine geldiği sırada 14 aylık kızı İkra kucağındayken dışarı çıktı. Jandarma personelinin varlığına rağmen saldırgan Şener E., elindeki odunla kucağında bebek olan babaya saldırdı. Korkunç saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki minik İkra'nın başına isabet eden odun darbesi sebebiyle 14 aylık bebeğin kafatası çatladı.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızının tedavisi sürerken, M.B. dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:
"Kızım kucağımdayken vurdular. Odunun yarısı omzuma, yarısı kızımın kafasına geldi. Burnum hala akıyor. 4 çocuğum olduğu için sesten rahatsızlarmış, burası yazlıkmış. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Evimize dönmeye korkuyoruz."
Ailenin daha önce de şahıslar hakkında defalarca şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen saldırganların kapılarına mermi çekirdeği bıraktığı ve "Burayı terk edin" yazılı tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı.
Olayın ardından gözaltına alınan Şener E. tutuklandı.
Baba M.B. diğer şüpheli S.E.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Öte yandan jandarmanın önünde gerçekleşen olaya sosyal medyada tepki yağarken, vatandaşların Sedat Peker'i etiketlemesi dikkat çekti.