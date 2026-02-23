Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Yalova Çınarcık'ta "çocuk gürültüsü" tartışması dehşete dönüştü. 14 aylık kızı İkra kucağındayken komşusunun odunlu saldırısına uğrayan babanın burnu kırıldı, minik İkra'nın kafatası çatladı.

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Korkunç olay Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşandı.

1 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

"Gürültü" nedeniyle başlayan komşu tartışması, bir bebeğin ağır yaralandığı vahşet dolu bir saldırıya dönüştü.

2 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Esenköy'e bir yıl önce taşınan 4 çocuklu aile, iddiaya göre komşuları Şener E. ve S.E. tarafından 'gürültü' sebebiyle sürekli tehdit edildi.

3 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

20 Şubat günü yaşanan olayda M.B. (34), sokağa girdiği sırada komşusuyla tartıştı. Jandarmayı arayan M.B., jandarma ekiplerinin olay yerine geldiği sırada 14 aylık kızı İkra kucağındayken dışarı çıktı. Jandarma personelinin varlığına rağmen saldırgan Şener E., elindeki odunla kucağında bebek olan babaya saldırdı. Korkunç saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki minik İkra'nın başına isabet eden odun darbesi sebebiyle 14 aylık bebeğin kafatası çatladı.

4 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızının tedavisi sürerken, M.B. dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

5 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

"Kızım kucağımdayken vurdular. Odunun yarısı omzuma, yarısı kızımın kafasına geldi. Burnum hala akıyor. 4 çocuğum olduğu için sesten rahatsızlarmış, burası yazlıkmış. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Evimize dönmeye korkuyoruz."

6 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Ailenin daha önce de şahıslar hakkında defalarca şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen saldırganların kapılarına mermi çekirdeği bıraktığı ve "Burayı terk edin" yazılı tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

7 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Olayın ardından gözaltına alınan Şener E. tutuklandı.

8 9
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler: Minik bebeğin kafatası çatladı

Baba M.B. diğer şüpheli S.E.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Öte yandan jandarmanın önünde gerçekleşen olaya sosyal medyada tepki yağarken, vatandaşların Sedat Peker'i etiketlemesi dikkat çekti.

9 9
Kaynak: İHA
