Ayhan Nurşani’nin şarkı söylediği anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Dinleyenler, genç ismin yorumunu ve ses rengini babası Engin Nurşani’ye benzetti.

‘BABASININ YOLUNDAN GİDİYOR’

Paylaşımların altına yapılan yorumlarda, “Babasının yolundan gidiyor” ve “Sesi insanın içine işliyor” gibi ifadeler öne çıktı. Halk müziğine olan ilgisiyle dikkat çeken Ayhan’ın, müzikle küçük yaşlardan itibaren iç içe olduğu da vurgulandı.

Babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte zor bir dönemden geçen Ayhan Nurşani’nin bu performansı, hem duygusal anlar yaşattı hem de müzikseverlerden takdir topladı. Genç ismin ilerleyen süreçte müzik kariyerine devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani’nin asıl ismi Engin Ayhan. 1984 yılında Almanya’nın Krefeld şehrinde doğdu. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısı. Nurşani, küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi aldı ve beraber konserlerine katıldı. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü ‘Adına bir çizik çektim’ ile profesyonel müzik hayatına adım attı. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıktı. Bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul’a giderek müzik stüdyosunda deneme yaptı ve sesinin beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlandı.

Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmadı hatta destek olmaya başladı. Nurşani’nin ilk başlarda oğluna karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani’nin de başına gelmesini istemeyişiydi.