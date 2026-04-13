Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takiple yakalanan sürücü B.K.'nin 16 yaşında olduğu ve otomobili de babasından izinsiz aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K. hakkında, 379 bin 888 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle 68 AL 121 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü kaçtı. 15 dakika süren takip sonucu otomobil durduruldu.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis, incelemesinde sürücü B.K.'nin 16 yaşında olduğunu ve otomobili de babasından izinsiz aldığını belirledi. Gözaltına alınan B.K. hakkında, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 379 bin 888 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten menedildi.