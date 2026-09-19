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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Mohammad Akbar T.'nin kullandığı traktör, geri manevra yaptığı sırada avluda bulunan 4 yaşındaki kendi çocuğuna çarptı.

Traktörün altında kalan çocuğu gören ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Traktör sürücüsü Mohammad Akbar T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği avluda ve traktör üzerinde detaylı inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.