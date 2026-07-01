Babasının karşı çıktığı bölümde hayalini buldu: Cam sanatına aşık oldu

Üniversite tercih döneminde babasıyla yaşadığı tatlı inatlaşmayı anlatan Sağır, şunları söyledi:

"Babam üniversite tercih döneminde bana 'Heykel okumanı istemiyorum' dedi. Ben de ona inat olsun diye heykele benzeyen bütün alanları tercih ettim. Kendimi cam bölümünde buldum. Biraz zorlayarak da girdim çünkü Eskişehir'de okumayı çok istiyordum. Cam bölümüyle tanıştıktan sonra malzemeye aşık oldum ve bu alanda kalmaya karar verdim. Eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda yüksek lisans sürecim de devam ediyor."