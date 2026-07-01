Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki cam sanatçısı Dilara Sağır, üniversite tercih döneminde babasıyla yaşadığı tatlı bir inatlaşmanın ardından adım attığı cam sanatında bugün hayallerini eserlerine dönüştürüyor.
Babasının karşı çıktığı bölümde hayalini buldu: Cam sanatına aşık oldu
Üniversite tercihlerinde babasının istemediği bölümü inatla seçen Eskişehirli cam sanatçısı Dilara Sağır, bugün 1300 derecede şekillendirdiği eserleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. En büyük hedefi ise kişisel sergisini açmak.Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nden mezun olan Sağır, yaklaşık 4 yıldır Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Üfleme Stüdyosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının yaklaşık 1300 derecelik fırında üfleme tekniğiyle şekillendirdiği cam eserler, Odunpazarı Belediyesi Cam Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sağır'ın çalışmaları bugüne kadar birçok sergide de yer aldı.
"Malzemeye aşık oldum"
Camla tanışmasının tamamen tesadüf olduğunu anlatan Dilara Sağır, başlangıçta heykel eğitimi almak istediğini söyledi.
Üniversite tercih döneminde babasıyla yaşadığı tatlı inatlaşmayı anlatan Sağır, şunları söyledi:
"Babam üniversite tercih döneminde bana 'Heykel okumanı istemiyorum' dedi. Ben de ona inat olsun diye heykele benzeyen bütün alanları tercih ettim. Kendimi cam bölümünde buldum. Biraz zorlayarak da girdim çünkü Eskişehir'de okumayı çok istiyordum. Cam bölümüyle tanıştıktan sonra malzemeye aşık oldum ve bu alanda kalmaya karar verdim. Eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda yüksek lisans sürecim de devam ediyor."
Hedefi kişisel sergi açmak
Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği cam festivalleri sayesinde yurt dışından birçok sanatçıyla çalışma fırsatı yakaladığını belirten Sağır, en büyük hayalinin kişisel sergisini açmak olduğunu ifade etti.
Atölyede ürettiği eserlerin kısa sürede alıcı bulduğunu söyleyen genç sanatçı, kendisi için özel anlam taşıyan yaklaşık 15 eserini ise sergilemek üzere sakladığını dile getirdi.
"Atölyede yaptığım ürünler hemen alıcı buluyor. Bunun dışında özel olarak ürettiğim çalışmalarım da var. Eğitim sürecimde yaptığım eserler arasında benim için çok özel olan yaklaşık 15 parça bulunuyor. Onlara evimde gözüm gibi bakıyorum. Bir gün hepsini kişisel sergimde bir araya getirmeyi umut ediyorum."
"Eserlerime kendimden parçalar katıyorum"
Eserlerini ruh haline göre şekillendirdiğini anlatan Sağır, çalışmalarının duygularını yansıttığını belirterek şöyle konuştu:
"Her insanın içinde dolduramadığı küçük bir boşluk olduğuna inanıyorum ve o boşluğu doldurabilecek tek kişi yine insanın kendisi. Ben de o küçük boşlukları eserlerime yansıtıyorum. Bana keyif veren, beni mutlu eden şeyleri üretmeyi tercih ediyorum."
"1300 derecede çalışmak heyecan verici"
Cam sanatında yüksek sıcaklıkla çalışmanın riskli ancak bir o kadar da heyecan verici olduğunu ifade eden Sağır, yaklaşık 1300 dereceye ulaşan fırınlarda üretim yaptıklarını söyledi.
"Her zaman bir adrenalin var. Yanabilirim, başıma kötü bir şey gelebilir ama günün sonunda çok güzel bir eser de ortaya çıkabilir. Bu adrenalinle çalışmak bana büyük keyif veriyor ve insanı sürekli diri tutuyor."
Üretim yaptığı stüdyonun ziyaretçilere açık olduğunu belirten Sağır, çalışmalarını izleyenlerin şaşkınlık ve hayranlık dolu tepkilerinin kendisini ayrıca motive ettiğini sözlerine ekledi.