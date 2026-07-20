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Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi yürümekte zorluk çeken babasına ait akülü tekerlekli sandalyeyi ateşe verdi. Yangında sandalye kullanılamaz hale gelirken, mağdur baba oğlunun daha önce de defalarca ailesine zarar verdiğini iddia etti.

Olay, Mevlana Mahallesi 10. Cadde'de bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., binanın girişinde bulunan babası C.Ö.'ye ait akülü tekerlekli sandalyeyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, akülü tekerlekli sandalye tamamen kullanılamaz hale geldi.

"EVDE NE VARSA SATIP GİDİYOR"

Olayın ardından konuşan C.Ö., oğlunun daha önce de evdeki eşyaları satıp aile bireylerine zarar verdiğini öne sürdü. Daha önce savcılığa da başvurduğunu belirten C.Ö., oğlunun camları kırdığını, televizyon ve telefon gibi eşyaları alıp çok düşük fiyatlara sattığını iddia etti.

Yetkililere seslenen C.Ö., "Aileme zarar veriyor. Evde ne varsa götürüp satıyor. Yetkililer çocuğumu bir an önce yakalayıp ne yapacaklarsa yapsınlar. Hapis mi olacak, başka bir işlem mi yapılacak bilmiyorum ama artık benim üstümden alsınlar." dedi.