Dehşet veren olay İstanbul'da, 9 Aralık 2024'te, sabah saat 08.18’de Güngören Merkez Mahallesi’ndeki adrese yapılan "intihar" ihbarı ile bailadı. Olay yerinde 48 yaşındaki Murat Dilsiz’i başından vurulmuş halde yatağında buldu. Cinayetin perde arkasından cinsel istismar çıktı.

'BİR YILDIR İSTİSMAR EDİLİYORUM' DEDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; iki ayrı iddianameyle bambaşka bir boyuta taşınan olayın ayrıntıları dikkat çekti. İddianamede, ikinci kez ifadesi alınan E.D., babası 48 yaşındaki Murat Dilsiz tarafından yaklaşık bir yıldır istismar edildiğini, birine söylemesi halinde kardeşlerini öldürmekle tehdit edildiği için kimseye anlatamadığını öne sürdü. Kendilerine sürekli şiddet uygulandığını iddia eden E.D., bu nedenle babasını öldürdüğünü ifade etti. E.D., kimsenin kendisini bu eyleme yönlendirmediğini beyan ederek suçlamayı kabul etti.

İKİNCİ İFADE: CİNSEL İSTİSMAR

İddianamede E.D.’nin, 29 Nisan 2025 tarihinde alınan ikinci ifadesi de yer aldı. İkinci ifadesinde ise yaklaşık bir yıldır babası tarafından istismara uğradığını, bunu birine anlatması durumunda kardeşleriyle tehdit edildiğini öne sürdü.

Evde sürekli şiddet gördüklerini söyleyen E.D., olay günü yaşananların ardından babasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Olaydan hemen sonra annesinin yanına giderek babasını vurduğunu söylediğini ancak istismara uğradığını o an annesine de söylemediğini belirtti.

ANNE VE ABLA DA DAHİL OLDU

Savcılık, E.D.’nin, annesi ve ablasının isimlerinin yer aldığı ayrı bir iddianame daha hazırladı. E.D.’nin kuzenine cinayeti anlatmasının ardından yapılan başvuruya yer verildiği, bu kapsamda anne Eylem Dilsiz’in ifadesinin alındığı belirtildi.

KIZINI YÖNLENDİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eylem Dilsiz ifadesinde, sabah kızı tarafından uyandırıldığını, eşini başından vurulmuş halde gördüğünü, gece silah sesi duymadığını söyledi. Olayı intihar olarak değerlendirdiğini belirten anne Dilsiz, kızına silah vermediğini ve onu yönlendirmediğini savundu.

Şüpheli olarak dosyada yer alan abla Rojin Dilsiz de babasının vurulmasıyla ilgili kardeşine herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.