Konya’da Y.Ü. adlı bir şahıs, babasına şiddet uygulayıp videoya kaydetti. Zanlının çektiği videoyu amcasına göndererek, “Bak babamı dövüyorum. Yeğeninizle gurur duyun” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.