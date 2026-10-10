Erzurum’da yaşayan Burak Arpacık’ın klasik otomobillere olan merakı, yıllar içinde dikkat çeken bir koleksiyona dönüştü. Yaklaşık 10 yıl önce babasından devraldığı tutkuyu sürdüren Arpacık, 1959 ile 1978 model yılları arasında üretilen 11 klasik otomobili garajında bir araya getirdi.
Babasından miras kalan merak, milyonluk koleksiyona dönüştü
Erzurum’da Burak Arpacık’ın babasından devraldığı tutkuyla oluşturduğu 11 araçlık klasik otomobil koleksiyonu dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Pasinler ilçesi yolu üzerindeki bir fabrikada bulunan koleksiyonda Mustang, Chevrolet, Mercedes ve Buick gibi markalara ait araçlar yer alıyor. Farklı renk ve modellere sahip otomobillerin toplam değerinin yaklaşık 55-60 milyon lira olduğu ifade ediliyor.
Arpacık’ın koleksiyonunda iki kapılı, otomatik vitesli ve V8 motorlu klasik otomobiller bulunuyor. Koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında, geçmişte Adana milletvekillerinden birinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtilen 1962 model Chevrolet Impala da yer alıyor.
Bir diğer özel araç ise 1968 model Ford Mustang. Dünyada 3 bin 88 adet üretildiği ve Türkiye’de yalnızca iki örneğinin bulunduğu belirtilen modelin birinin Erzurum’daki bu koleksiyonda olduğu aktarılıyor.
Klasik otomobillerini kendi imkânlarıyla korumaya ve düzenli olarak bakımını yapmaya çalıştığını belirten Burak Arpacık, araçların her birinin kendine özgü bir hikâyesi olduğunu söyledi.
Arpacık, “Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar. Araçlarımız mevcut. İçlerinde tabii bunlar tek kapı, otomatik ve V8 motor olduğundan dolayı klasikte bunlar değerli araçlar. Biz de burada bana babamdan kalma, yani babamın, benden önce babamın da klasik araçlara merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımıza işte düzenli bir şekilde bakıyoruz. 10 yıldır klasik araçlara karşı merakım var. Bana göre araçların fiyatı paha biçilmez. Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var. Ama genel olarak yani bir fiyat olarak da sorarsan da hemen hemen hepsi 55-60 milyon civarında fiyatları var. Favori aracım ise Chevrolet Corvette Stingray diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Erzurum Klasik Arabalar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler de koleksiyonda altı farklı markaya ait 11 aracın bulunduğunu belirtti.
Araçların büyük bölümünün iki kapılı modellerden oluştuğunu söyleyen Körükler, bu özelliğin klasik otomobil meraklıları açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Körükler, “Grup üyelerimizden Burak Arpacık kardeşimizin garajındayız. Garajda 11 farklı aracımız var. 6 farklı markaya sahipler. 1959 ve 1978 yılları arasına sahip modelleri. Araçlarımızın yüzde 80'i iki kapı modeldir. İki kapı model araçlar klasiklerde genelde aranan niteliktir. Nispeten direksiz araçlarımız da kıymetli olsa da iki kapı araçlar genelde klasikte zirvedir. Burada da muhtelif özelliklere sahip araçlar vardır. Mesela geçmişte Adana milletvekilinin makam aracı olarak kullandığı bir aracımız var. Onun yanı sıra dünyada 3 bin 88 adet üretilip Türkiye'de sadece şu an iki tane olan ve birisi de Erzurum'da bu garajda olan Ford Mustang bir aracımız var” diye konuştu.