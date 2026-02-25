Babası açıkladı: Dünya devi Sallai'yi transfer etmek istiyor

"Her zaman oğlumla gurur duydum; bunu tarafgirlik olmadan söylüyorum, gerçekten çok iyi bir çocuk. Hiçbir zaman gece hayatına, gösterişe ya da kibire ilgi duymadı. Hep ayakları yere basan, sağduyulu biri oldu. Uzun yıllardır güzel kız arkadaşıyla birlikte ve birlikte yaşıyorlar. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerini böylesine sevmeleri, birbirlerine bu kadar bağlı olmaları neredeyse masal gibi. Betti onun için güvenli bir liman ve mükemmel bir hayat arkadaşı. Galatasaray birkaç gün önce Juventus’la Şampiyonlar Ligi maçı oynadı; ben de Betti’nin babasıyla birlikte İstanbul’a gittim ve orada üç unutulmaz gün geçirdik. Futbolun orada yarattığı atmosfer kelimelerle anlatılamaz! Taraftarlar takım ve oyuncular, özellikle de Roland için adeta çıldırıyor.