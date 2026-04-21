Yaşlı adamı yatağında darp edip boğmaya teşebbüs eden saldırgan evlat, o anlarda bir jandarma personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kan donduran görüntü sonrası polis, harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre:

Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören R.Y, (80), oğlu H.Y (54) fiziksel saldırısına uğradı.

Korkunç olay önceki akşam Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi içerisinde meydana geldi. Hastanede tedavi gören R.Y'nin, oğlu H.Y, tarafından darp edilip, boğulmaya çalışıldığı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bir jandarma personeli, hastane dışından odayı telefon ile kayda aldı. Kayıtta H.Y'nin hasta yatağında yatan babası R.Y'yi darp ettiği görüldü. H.Y, olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Zalim evlat ifadesinde ise "Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.