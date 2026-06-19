Kartal Belediyesi, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında aile içi bağları güçlendirmek ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel bir şenlik programı hazırladı.

Kültür ve sosyal etkinlikler çerçevesinde organize edilen buluşmada babalar ve çocukları Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda bir araya gelecek.

Etkinlik, dijital ekranların ötesinde nitelikli ve aktif bir paylaşıma zemin hazırlamak amacıyla bu yıl Ekranı Kapat Hayata Katıl temasıyla hayata geçirilecek.

Şenlik kapsamında düzenlenen Babalar Çocuklar Yarışıyor organizasyonu, açık havada kurulacak özel alanlarla her yaştan katılımcıya hitap edecek. Etkinlik alanında tırmanma duvarı, şişme oyun parkı, çekme basketbol alanı, basket zıp zıp, olimpik parkur, mini zıp zıp, piramit zıp zıp, kaydırak ve canlı langırt üniteleri gün boyu çocukların ve babaların kullanımına sunulacak. Bu alanlar sayesinde aileler hem fiziksel aktivite yapacak hem de birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak.

Takım ruhunun ve fiziksel aktivitenin ön planda tutulacağı şenlik programında kuşaklar arası iletişimi destekleyen geleneksel yarışmalar da yer alacak. Katılımcılar çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat çekme yarışı, koordinasyon topu yarışı ve hedef top atma yarışı gibi dinamik etaplarda birlikte mücadele etme deneyimi yaşayacak. Festival atmosferini desteklemek amacıyla hazırlanan karate ve kick boks gösteri etkinlikleri ise parkı ziyaret eden kent sakinlerine sunulacak. Bu gösteriler hem eğlenceli hem de disiplinli sporun örneklerini gözler önüne serecek.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesini teşvik ederken çocukların da fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine destek olacak. Aileler ekranlardan uzak kalarak açık havada birlikte eğlenme ve rekabet etme imkanı bulacak. Bu tür etkinlikler özellikle modern yaşamın getirdiği yoğun tempo içinde aile bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Kartal Belediyesinin düzenlediği şenlik, 21 Haziran Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 arasında Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleştirilecek. Tüm Kartallıların davetli olduğu etkinlik, gün boyu sürecek aktivitelerle kapılarını açacak. Belediye yetkilileri, etkinlik alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve her yaştan çocuğun rahatlıkla katılabileceğini belirtti. Aileler çocuklarıyla birlikte gelerek hem eğlenebilecek hem de Babalar Günü’nü anlamlı bir şekilde kutlayabilecek.