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Türkiye’de ve dünya genelinde Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna gelmesi nedeniyle çeşitli kutlama planları için uygun bir gün olarak öne çıkıyor.

Babalar Günü’nün ortaya çıkışı ise 20. yüzyılın başlarında ABD’ye dayanıyor. Annesinin vefatının ardından çocuklarını tek başına büyüten babasını onurlandırmak isteyen Sonora Smart Dodd’un girişimiyle ortaya çıkan bu özel gün, zamanla yaygınlaştı ve 1966 yılında resmiyet kazandı.

Türkiye’de resmi tatil olmayan Babalar Günü, her yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle ailelerin birlikte vakit geçirdiği özel günler arasında yer alıyor.