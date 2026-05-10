Kaza, İstanbul-Edirne yolu Pehlivanköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ED 042 plakalı Toyota marka otomobil ile 59 TJ 140 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Babaeski Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.