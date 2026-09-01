Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Gazi Kemal Mahallesi Amaç Yapı Sitesi civarında meydana gelen olayda, tek başına yaşayan 72 yaşındaki Alaaddin B.'den bir süredir haber alamayan yakınları endişelenerek durumu güvenlik güçlerine iletti.
İhbar üzerine belirtilen adrese hızla polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. İkamete giren ekipler, Alaaddin B.'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık personellerinin gerçekleştirdiği ilk fiziki kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Emniyet güçleri olayın gerçekleştiği evde ve çevresinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin tamamlanacak tetkik ve incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.