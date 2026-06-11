Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Babaeski ilçesinde operasyon düzenledi.
OPERASYONDA METAMFETAMİN VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen eldiven ele geçirildi.
Operasyon kapsamında A.M. ve E.M. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.