İran’a Mücteba Hamaney’in dini lider olarak seçilmesinin savaş ortamının bir sonucu olarak görülebileceğini kaydeden İran uzmanı Arif Keskin, “Öldürülen dini lider Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in seçilmesi ve bu seçimin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerden özür dilemesinin hemen sonrasında olması dikkat çekici oldu. Pezeşkiyan’ın yetkilerine yönelik bir hamle olduğu gibi, savaşın devamı konusunda geri adım atılmadığının da mesajı verildi. Bu seçim savaş sonrasında ise tartışmaları ve itilafları beraberinde getirecektir” dedi.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in seçilmesinin savaş ortamının bir sonucu olarak görülmesinin gerçekçi olacağını ifade eden Arif Keskin, “İran’da Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından dini lider seçimi konusunda acele edilmemesini isteyen bir kesim ile lideri vakit kaybetmeden belirlenmesini isteyen bir kesim. Mücteba Hamaney’in seçilmesi ile birlikte Devrim muhafazakarlarını ve radikal muhafazakar grupların tercihleri ön plana çıkmış oldu. Bunun sonucunda İran bu lider etrafında birleşmesi söz konusu olacaktır. Bu bir anlamda ABD ve batıya da meydan okuma anlamına gelecektir” diye konuştu.

İran rejimi açısından bir mesaj niteliği taşıyan bu seçimin toplumsal açıdan tartışma yaratacağını da dile getiren Arif Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Toplumda reform ve değişim bekleyenler açısından ise Mücteba Hamaney isminin dini lider olması beklentileri karşılamayacak elbette. Bu seçim, İran rejimi açısından açık bir meydan okuma. ABD Başkanı Trump’un açıklamaları İran dini liderinin seçimi konusunda müdahil olma yönündeydi ancak bu olmadı.”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerden özür dilemesinin ardından Mücteba Hamaney’in dini lider olarak seçilmesini Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın gücünü de budama sonucunu doğuracağını anlatan arif Keskin, “Elbette Pezeşkiyan’ın bu tavrının hemen ardından Mücteba Hamaney’in seçilmesi Cumhurbaşkanının gücünü törpüler. Bu seçim aynı zamanda İran’ın bölgedeki siyasetinin de değişmeden süreceğinin bir göstergesidir, yani bombalamaların devam edeceği anlamını da taşır” diye konuştu.

Mücteba Hamaney’in seçilmesinin koşullarının önümüzdeki günlerde tartışma konusu olabileceğini de kaydeden Arif Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle savaş sonrasında seçildiği şartlar ihtilaf yaratacaktır. Üyelerin tam olarak toplanamaması, seçiminin aceleye gelmesi, anayasal açıdan dini liderlik koşullarının tam uygun olmaması tartışılacaktır. En nemli tartışmalardan biri ise bu makamın babadan oğula geçmesi oluşacaktır. İran devriminden sonra şahlığın yıkılmasıyla birlikte babadan oğula devlet başkanlığı dönemi sona ermişti. Önümüzdeki süreçte İran’da monarşinim dini lider noktasında tekrar inşaa edilmek istendiği yönündeki dini monarşi tartışmalarını, dini çerçevede saltanatın kurulması tartışmalarını görebiliriz.”

Mücteba Hamaney’in savaşı durduracak bir isim olmadığını da sözlerine ekleyen Arif Keskin, “Annesini ve babasını saldırılarda kaybetmiş, yaralanmış bir ismin savaşı bitiresinin aksine, kin odaklı bir bakış açısı, intikam temelli bir tavır savaşı daha da körükleyebilir. Böyle bir riskten de bahsedebiliriz” dedi.