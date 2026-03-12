Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Rize’de babadan oğula balıkçılıkla geçimini sağlayan balıkçı Ali Köseoğlu, son yıllarda yaşadıkları ekonomik ve mesleki sorunlara dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Köseoğlu, özellikle son 10 yılda balıkçıların geçim şartlarının giderek ağırlaştığını belirterek, mesleklerini sürdürebilmenin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.



Uzun yıllardır Karadeniz’de balıkçılık yaptığını ifade eden Köseoğlu, geçmişte denizden elde edilen kazancın aileleri geçindirmeye yettiğini ancak son yıllarda yapılan yanlış uygulamalar ve artan maliyetler nedeniyle balıkçıların ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Köseoğlu, “Biz bu işi babalarımızdan devraldık. Yıllardır denizden ekmeğimizi kazanıyoruz. Ancak son 10 yılda mesleğimizden elde etmek istediğimiz ekmeğimizi adeta gırtlağımıza düğümlediler. Yapılan yanlış uygulamalar yüzünden balıkçılık her geçen gün daha zor hale geliyor” dedi.



Balıkçıların yaşadığı sorunların görmezden gelindiğini savunan Köseoğlu, balıkçılıkla geçinen insanların kendi memleketlerinde zor durumda bırakıldığını ifade ederek, “Bir fiil yapılan yanlışlarla bizi kendi yurdumuzda başkalarına paye etmek isteyenler yanlış yapıyor. Biz bu denizin insanıyız. Yıllardır emeğimizle geçiniyoruz. Bu mesleğin ayakta kalması için artık gerçek anlamda destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.



Yaşadıkları sorunları sık sık sosyal medya üzerinden de yetkililere iletmeye çalıştıklarını belirten Köseoğlu, bugüne kadar birçok kuruma başvurduklarını ancak somut bir çözüm göremediklerini söyledi. Köseoğlu, “Balıkçıların sorunlarını sosyal medyada dile getiriyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz. Yıllardır yaşadığımız sorunların çözülmesini istiyoruz. Bu mesele sadece benim değil, bölgede balıkçılıkla geçinen pek çok ailenin sorunu” ifadelerini kullandı.