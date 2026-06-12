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Kaynak: İHA

Kocaeli’de bir baba, SMA hastası 12 yaşındaki çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çektikten sonra yaşamına son verdi. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Soner A., spinal musküler atrofi (SMA) hastası çocuğu N.E.A.’nın (12) bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Soner A., daha sonra kendini asarak intihar etti.



ÇOCUĞUN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eve gelen yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soner A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cihazın fişinin çekilmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan N.E.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen 12 yaşındaki çocuğun, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



BABA TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Soner A.’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Derince Ulu Camisi’nde kılınan namazın ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.