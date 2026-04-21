Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
Babadan kalma lokanta nostalji müzesine dönüştü

Mersin Mut’ta babadan kalma lokanta, yüzlerce tarihi obje ile adeta nostalji müzesine dönüştü. Faruk Devam’ın yıllar içinde topladığı eşyalar geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Ziyaretçiler hem yemek yiyor hem de adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Cemile Kurel
Mersin'in Mut ilçesinde 44 yaşındaki Faruk Devam babasından kalan lokantayı geçmişte yöre sakinlerinin kullandığı eşyalarla nostalji müzesine çevirdi.

Lokanta gelenler gördükleri eşyalarla geçmişe yolculuk yapıyor.

İlçede Dış Çarşı Caddesi'nde 1966 yılında babasının açtığı lokantayı 2004'te devralan Faruk Devam, yöre halkının kullandığı eşyaları, aletleri, giyecekleri ve yaşam şeklini aktaran objeleri toplayıp, sergilemeye başladı.

Tarihi 1890'lara dayanan yüzlerce objeyi lokantanın duvarlarında ve özel raflarda sergileyen Devam, iş yerini adeta müzeye dönüştürdü.

Dönüşüm sürecini anlatan Faruk Devam, "Burası 1966 yılında babamdan kalan bir lokantadır, 2004 yılından bu yana da ben işletiyorum. Mut'ta eski bir lokanta imajı oluşturuldu. Buradaki objeler zamanla oluştu."

"Çok eski müşterilerimiz var. Buradaki müşterilerimiz zamanla eski eşyalarını bize getirdiler. Daha sonrasında hurdacılar ve antikacılardan aldık. Geçmişten günümüze olan eşyaları biriktiriyoruz. Güzel bir hobi oldu bizim için seviyoruz" dedi.

Çocukluğunda bu yana bu lokantaya gelip yemek yediğini belirten Tarık Ay ise "Buraya geldikçe ve bu eski eserleri gördükçe çok duygulanıyorum çok güzel bir havası var gerçekten kalite gelmeye değer" diye konuştu.

Kaynak: İHA
