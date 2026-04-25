Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütünün simgesi Babadağ eteklerinde doğa, tarih ve sporun buluştuğu Babadağ Ultra Maratonu başladı. Ölüdeniz’in eşsiz atmosferinde gerçekleşen organizasyona yaklaşık 1000 sporcu katıldı.
Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya ve Finlandiya’dan gelen yaklaşık 100 yabancı sporcu da yarışta yer aldı.
İLK GÜNDE ZORLU PARKURLAR KOŞULDU
Maratonun ilk günü sabah 07.00’de 56K ve 30K parkurlarında başladı. Ardından 08.00’de 15K Skyrunning Dragon etabı koşuldu, 10.00’da ise 26K Down Hill yarışı gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.
KATEGORİLERDE DERECEYE GİRENLER
15K Skyrunning Dragon’da İbrahim Güneş birinci olurken, 30K’da Rus sporcu Aleksei Stepanov zirveye çıktı. 26K Down Hill yarışını ise Mustafa Şahin kazandı.
MARATON DEVAM EDECEK
Babadağ Ultra Maratonu, 26 Nisan’daki ikinci etapla devam edecek. Final yarışları ve ödül töreni Ölüdeniz’de gerçekleştirilecek.