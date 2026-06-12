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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Babacan, uygulamanın mülkiyet hakkı ve serbest girişim ilkelerine zarar verdiğini savundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Babacan, ekonomik krizin sorumluluğunun özel sektöre yüklenemeyeceğini belirterek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Babacan'ın açıklaması şu şekilde:

"Enflasyonu kendi eliyle azdıran, üretim maliyetlerini patlatan, rant devşirme aracına dönüştürdüğü ithalat politikalarıyla tarım ve hayvancılığa darbe vuran iktidar; kendi yarattığı krizin faturasını yine özel sektöre kesmeye devam ediyor.

Ortada fahiş fiyat veya tekelci bir yapı iddiası varsa, bunun yasal denetim mercii Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'dur. Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, "örgütlü suç" iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir.

Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür.

Buradan iktidara sesleniyoruz: Kendi hatalarınızın bedelini üreticiye ve vatandaşa ödetmekten derhal vazgeçin."