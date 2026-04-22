DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdiği grup toplantısında iktidarın yönetim anlayışını "ihmaller zinciri" ve "yanlış tedavi" olarak nitelendirdi.

EKONOMİ: ÜRETENİN BOĞAZINA SARILIYORLAR

Ekonomik verileri ve gelir adaletsizliğini sert bir dille eleştiren Babacan, Türkiye'deki toplam servetin yüzde 40'ının nüfusun sadece yüzde 1'inin elinde olduğunu vurguladı. Enflasyonun sebebinin talep değil, maliyet artışı olduğunu savunan Babacan şöyle konuştu:

"Biz 3 yıldır 'enflasyonun sebebi maliyet artışıdır' diyoruz; bunlar ise talebi kısmak için ihracatçının ve esnafın boğazına sarılıp daha fazla vergi salıyorlar. Şu anda devletin üretene, çalışana destek verme zamanı. Bilmiyorlar ve bilmediklerinin de farkında değiller."

"TÜRKİYE BİR ANTİDEPRESAN TOPLUMUNA DÖNÜŞTÜ"

Toplumsal psikolojinin bozulduğunu istatistiklerle anlatan Babacan, Türkiye’de antidepresan kullanımının son 10 yılda 37 milyondan 71 milyon kutuya çıktığını ifade etti. Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye'nin 147 ülke arasında 94. sırada olmasını eleştiren Babacan, "Siz bu ülkeyi ne hale getirdiğinizin farkında mısınız?" diye sordu.

OKUL SALDIRILARI VE BEKA MESELESİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan, öğrenci ve öğretmenlerin kaybıyla sonuçlanan olaylara değinen Babacan, asıl beka meselesinin çocuklar olduğunu söyledi:

Kahramanmaraş’taki saldırganın 14 yaşında bir çocuk olduğunu hatırlatan Babacan, defalarca uyarı yapılmasına rağmen gerekli psikolojik desteğin ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını, ortada bir "ihmaller zinciri" olduğunu belirtti ve "Ülkeyi yönetenler sürekli 'beka' diyor ya, asıl beka meselesi çocuklarımızdır, gençlerimizdir." dedi.

"MÜSTAKİL KÜLTÜR BAKANLIĞI KURULMALI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılması gerektiğini yineleyen Babacan, turizmdeki rant ve imar yetkilerinin kültür konusunu gölgede bıraktığını iddia etti. Gündüz kuşağı programlarını ve dizi içeriklerini de eleştiren Babacan, "Her dizide çete, mafya var. Toplumsal değerler aşınıyor, yanlışla doğru arasındaki çizgi siliniyor" dedi.

GÜLİSTAN DOKU VE ADALET ÇAĞRISI

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku davasına da değinen Babacan, dosyanın 6 yıldır neden bekletildiğini sordu: "Hangi eller bu kapıyı tuttu? Kimler davanın ilerlemesine engel oldu?"

"UMUT DEĞİL, KORKU SİYASETİ YAPILIYOR"

AK Parti'nin 2013 yılına kadar "umut siyaseti" yaptığını ancak artık "daha kötüsüyle korkutarak" iktidarda kalmaya çalıştığını öne süren Babacan, siyasetin dilinin acilen değişmesi gerektiğini belirterek konuşmasını noktaladı.