Merkez Bankası’nın şeffaf olmadığını savunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, rezervlerdeki büyük erimenin kamuoyundan gizlendiğini öne sürerek "Savaşta değiliz ama son 40 günde satılan rakam 49 milyar doları geçti. Bu rakama altın değerindeki düşüş dahil değil, sadece net satıştan bahsediyorum." dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hatırlatan Babacan'ın "Hala o 'damat dönemi'ndeki gizli döviz operasyonlarına devam ediyorlar. Doğru iş yapan hesaptan kaçar mı?" ifadeleri de dikkat çekti.

"BU DOLARI KİM ALDI?"

Babacan, piyasaya sürülen ucuz dövizin asıl kazananının yerli halk değil, yurt dışı kaynaklı yatırımcılar olduğunu iddia etti. Babacan'a göre 49 milyar doların adresi şöyle:

"Bu doları kim aldı? Türkiye’ye gelip yüksek faiz kazanan, sonra da bu faiz parasını ucuz dövize çevirip yurt dışına çıkanlar aldı. Merkez Bankası eliyle bu kesimlere katmerli kazanç sağlandı."

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI VE "VERİ MADENCİLİĞİ"

Ekonomi yönetimini sert eleştiren Babacan, verilerin eskiden olduğu gibi günlük ve anlık yayınlanması gerektiğini vurguladı. Mevcut durumu, "Ancak bilançolar üzerinden adeta veri madenciliği yaparak bu rakamlara ulaşabiliyoruz" sözleriyle eleştiren Babacan, iktidarı uygulanan kur rejimi konusunda dürüst olmaya davet etti.

DEVA lideri Ali Babacan'ın iktidara sorduğu '49 milyar dolar nerede?' sorusu sosyal medyada da gündem oldu.