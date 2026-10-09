Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüz binlerce kişinin mağdur edildiğini öne sürdüğü fon işlemleriyle ilgili iktidara sorular yöneltti. Babacan, yaşananların yalnızca bir “fon krizi” olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, iddiaların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında soruşturulması gerektiğini söyledi.

7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısına DEVA Partisi Ordu İl Başkanı Ayhan Angın da katıldı.

“BU, FON KRİZİ DEĞİL, DOLANDIRICILIK MESELESİ”

Fon işlemlerine ilişkin iddiaların basit bir finansal sorun olarak görülmemesi gerektiğini savunan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesele fon dolandırıcılığı meselesi. Hiç kimse buna ‘fon krizi’ deyip de basitleştirmeye, geçiştirmeye çalışmasın.”

Babacan, olayın yatırımcıların güveni, sermaye piyasalarının işleyişi ve kamu kurumlarının denetim sorumluluğu açısından incelenmesi gerektiğini belirtti.

“MADEM BİLİYORDUNUZ, NEDEN BEKLEDİNİZ?”

İddia edilen işlemlerin uzun süre devam etmesini sorgulayan Babacan, kamu otoritelerinin ne zaman bilgi sahibi olduğunun açıklanmasını istedi.

“Madem meseleyi biliyordunuz da neden bu kadar beklediniz?” diye soran Babacan, “Yüz binlerce vatandaşımızın göz göre göre dolandırılmasına niçin izin verdiniz?” ifadelerini kullandı.

Babacan, yalnızca yatırımcıların uğradığı zararların değil, denetim mekanizmalarının neden daha erken harekete geçmediğinin de araştırılması gerektiğini savundu.

“SİYASİ İKTİDAR VE BÜROKRASİ İÇERİSİNDEKİ ORTAKLARI KİMLER?”

Babacan, konuşmasında olayın arkasında siyasi veya bürokratik bağlantılar bulunup bulunmadığının da araştırılması çağrısında bulundu.

“Bu dolandırıcıların siyasi iktidar ve bürokrasi içerisindeki ortakları kimler?” sorusunu yönelten Babacan, şu iddiada bulundu:

“Bu kadar büyük bir dolandırıcılığın bu kadar uzun süre devam etmesi ancak siyasi iktidar ve bürokrasi içinden sağlanan destekle olur!”

Babacan'ın söz konusu ifadeleri, siyasi ve bürokratik destek bulunduğuna ilişkin iddialar niteliği taşıyor. Bu bağlantıların varlığına ilişkin somut bulguların yetkili makamlarca ortaya konulması gerekiyor.

“GERÇEK DEĞERİNİN 500 MİSLİNE SATILDI”

Fonların fiyatlandırılmasıyla ilgili de iddialarda bulunan Babacan, bazı fonların gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla yatırımcılara satıldığını ileri sürdü.

“Bu fonlar, hileli bir şekilde gerçek değerinin 10 misline, 100 misline, 500 misline satıldı!” diyen Babacan, işlemlerin ve sorumluların araştırılmasını istedi.

“İKTİDARSAN GEREĞİNİ YAPACAKSIN”

Mağduriyetlerin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Babacan, zararın sorumlulardan tahsil edilmesi gerektiğini savundu.

“İktidarsan gereğini yapacaksın! Tahsil ettiklerini hak sahiplerine ödeyeceksin!” ifadelerini kullanan Babacan, kamu kaynakları konusunda da uyarıda bulundu:

“Sakın ha sakın kamu kaynaklarını kullanmayacaksın!”

Babacan'ın açıklamalarında, zararların sorumlulardan karşılanması ve ortaya çıkabilecek mali yükün vergi mükelleflerine aktarılmaması talebi öne çıktı.

SORUŞTURMA VE DENETİM ÇAĞRISI

Fon işlemleriyle ilgili dile getirilen iddiaların açıklığa kavuşturulması için fonların kuruluş, satış, yönetim ve denetim süreçlerinin incelenmesi isteniyor.

Gündeme getirilen çözüm önerileri arasında sorumluların belirlenmesi, kamu kurumlarının denetim görevlerinin araştırılması, varsa siyasi ve bürokratik bağlantıların ortaya çıkarılması ve yatırımcı zararlarının tespit edilmesi bulunuyor.

Ayrıca sorumlulardan tahsilat yapılması, kamu bütçesine yeni yük getirilmemesi ve sermaye piyasalarında şeffaflığı artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

AYHAN ANGIN: “VATANDAŞIN SORULARI CEVAPSIZ KALMAMALI”

Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı'na katılan DEVA Partisi Ordu İl Başkanı Ayhan Angın da fon işlemleriyle ilgili iddiaların bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Angın, yalnızca vatandaşların ne kadar para kaybettiğinin değil, olayın nasıl gerçekleştiğinin ve denetim kurumlarının süreçteki sorumluluğunun da açıklanması gerektiğini söyledi.

“Bu olay nasıl oldu, ne kadar sürdü, kimler denetlemekle yükümlüydü ve neden zamanında müdahale edilmedi?” sorularını yönelten Angın, vatandaşların devletten beklentisinin ayrıcalık değil; hukuk, adalet, şeffaflık ve haklarının korunması olduğunu ifade etti.

“MESELE SADECE PARA DEĞİL, GÜVEN MESELESİ”

Fon işlemleriyle ilgili tartışmalarda, yatırımcıların uğradığı iddia edilen zararların yanı sıra denetim süreçleri de sorgulanıyor.

Kamu kurumlarının ne zaman bilgi sahibi olduğu, neden daha erken müdahale edilmediği, varsa siyasi ve bürokratik bağlantıların kimlerden oluştuğu ve mağduriyetlerin nasıl giderileceği cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Angın, olayın yalnızca maddi kayıplar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların finansal sisteme, kamu denetimine ve adalete duyduğu güvenin korunmasının da önem taşıdığını vurguladı.