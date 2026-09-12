Kaynak: Ekonomi Servisi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ziyaret ettiği Sapanca 'da "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları Ve Ekipmanları Fuarı" nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.





'HEDEFLERİNİN HİÇ BİRİ TUTMADI , TUTMUYOR'

En son açıklanan orta vadeli programda da tek hane hayalini ta 2029 yılına yazmışlar. Yani bırakın 2026'yı, bırakın 2027'yi, bırakın 2028'i ta 2029'da bir hayal olarak koymuşlar. Hedef demiyorum çünkü bugüne kadar ortaya koydukları hedeflerin hiçbirisi tutmadı, tutmuyor." dedi .

Enflasyonun düşmesi için hükümetin atması gereken adımları da anlatan Babacan, "2023 seçimlerinden bu yana yaptıkları sadece faiz yükseltmek oldu. Faiz yükseltmenin yanında mutlaka israfı önleme ile ilgili tedbirler gerekiyordu, bunlar yapılmadı. Yani israfın önlenmesi lazım. Kamu ihale yasasının mutlaka Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi lazım. Devletin tek bir kuruşunun bile heba olmayacağı bir maliye yönetimi lazım. Bunlar olmadan enflasyon düşmez. " ifadelerine yer verdi.





'SAÇMA SAPAN UYGULAMALAR ÜLKEYE ZARAR VERDİ'

Babacan enflasyonun düşmesinin ancak güvenle hukukla adaletle ve ekonomide doğru işler yapmakla olacağını sözlerine ekleyen Babacan'ın açıklamaları şu şekilde:

" Güven ortamı olduğunda ancak yatırım olur, üretim olur. Güven ortamı olduğunda bolluk olur. Türkiye'de enflasyonun düşmesinin en önemli yolu bolluktur. Yani herkes bol bol üretecek, bol yatırım olacak.

'FAİZİ YÜKSELTİP ARKADAN PARA BASIYORLAR'

Ve üretim yapanlar, yatırım yapanlar mutlu olacak, yüzleri gülecek. Çiftçinin yüzü gülecek, esnafın yüzü gülecek, KOBİ'lerin, sanayicinin yüzü gülecek. Ancak ondan sonra enflasyon düşer. Yoksa ben Merkez Bankası faizini yükselteyim, 3,5 yıl bekleyeyim enflasyon düşsün. Olmadı, olmuyor da.

Çünkü 3,5 yıl yaptıkları yani Hele hele ara ara yaptıkları bu kur korumalı mevduat gibi saçma sapan uygulamalar gerçekten ülkeye çok büyük zarar verdi. Biliyorsunuz kur korumalı mevduatın kur farkını Merkez Bankası'ndan karşılıksız para ödeyerek karşıladılar. Bir yandan yüksek faiz uyguluyorlar bir yandan arkadan banknot makinelerini çalıştırıyorlar karşılıksız para basmak için. Enflasyon düşer mi, olur mu?

Ondan sonra da "çok şükür kurtulduk" diye açıklama yapıyorlar. Değil mi? Dünkü, evvelsi günkü açıklamalar da vardı "çok şükür kurtulduk" diye. Çok şükür kurtulduk dediğinizi biz ilk gün söylemiştik. Yapmayın, bu yanlış yola girmeyin demiştik. Kur korumalı mevduatın ilk açıklandığı gün ben Polatlı'daydım, Polatlı Ticaret Odası'ndaydım. Dedim "bu devleti, hazineyi batırma projesidir, yapmayın" dedik.





'BİZ İLK GÜN AÇIKLADIK, "YAPMAYIN BUNU" DEDİK DİNLEMEDİLER

Yani bu işleri az çok bilen, dünyayı bilen, Türkiye'nin ekonomi geçmişini okuyan insanlar olarak uyardık. Dinlemediler, yaptılar. Ondan sonra "çok şükür kurtulduk" diye basın toplantılarıyla sevinerek açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu ülkede enflasyon yüksekse hala, bunun en önemli sebeplerinden birisi de bu kur korumalı mevduat olmuştur ama diğer sebepler de hala devam ediyor. "