Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’deki nüfus dinamiklerine ve düşen doğum oranlarına dikkat çekti. Ülkedeki toplam doğurganlık hızının 1,42 seviyesine kadar gerilediğini belirten Babacan, bu durumun Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin kapısında derin bir toplumsal krizin olduğunu savunan Ali Babacan, mevcut sosyo-ekonomik şartların aile planlamalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Babacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nüfus artık kendini yenileyemiyor, insanlar çocuk sahibi olmaya cesaret edemiyor. Ekonomik belirsizlik, hayat pahalılığı ve her geçen gün tırmanan kiralar nedeniyle vatandaşlarımız bırakın ikinci ya da üçüncü çocuğu, ilk çocuk için bile gelecek hesabı yapmak zorunda kalıyor. Vatandaş mutsuz, umutsuz ve yarınından endişeli."

Nüfus yapısındaki bu gerilemeyi açık bir "beka sorunu" olarak nitelendiren DEVA Partisi lideri, sorunun çözümünün söylemlerden değil, köklü reformlardan geçtiğini vurguladı. Doğurganlık hızının sadece çağrılar veya kampanyalar düzenleyerek artırılamayacağına işaret eden Babacan; bunun ancak güven, huzur ve insanların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak kararlı politikalarla mümkün olabileceğini söyledi.

Parti olarak bu sorunları çözmeye odaklandıklarını belirten Ali Babacan, ülkenin yarınlarını yeniden inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti. Sadece ekonomik verileri makyajlamakla kalmayıp ekonominin kendisini iyileştireceklerini taahhüt eden Babacan, barınma krizini çözeceklerini ve hayat pahalılığını tarihe gömeceklerini iddia etti. Babacan, hayata geçirecekleri politikalar sayesinde gençlerin evlenmekten korkmayacağını ve çocuk sahibi olmayı kaygıyla değil, sevinçle karşılayacağını sözlerine ekledi.