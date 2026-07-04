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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir grup gazetecinin sorusu üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün siyasetteki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. D-8 toplantısında verilen fotoğrafın ardından Abdullah Gül’ün ismi etrafında gündeme gelen siyasi senaryoları değerlendiren Babacan, Gül’ün Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Babacan, şunları söyledi:

"Sayın Gül, Türkiye'nin en başarılı döneminde, yani dünyanın Türkiye'yi yere, yere göre sığdıramadığı dönemde, o Avrupa Birliği'nin olduğu, Türkiye'nin büyük reformlar yaptığı dönemde kısa bir süre başbakanlık yaptı. Sonra uzun bir süre dışişleri bakanlığı yaptı. Yedi yıl da cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani ülkenin en parlak dönemlerinde o başarıya da büyük katkısı olan bir isim. Yani önemli bir siyasetçi, önemli bir devlet adamı.

"PARTİSİZ, TARAFSIZ CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI"

Ama öte yandan baktığımızda da yani cumhurbaşkanlığıyla beraber partili siyaseti bırakmış oldu. Ve gerçekten, partisiz, tarafsız bir cumhurbaşkanı olma gayretinde oldu o yedi yıl boyunca da. Dolayısıyla Türkiye mutlaka Abdullah Gül'ün birikiminden, tecrübesinden istifade etmeli, yani bir şekilde istifade etmeli."

Babacan, Abdullah Gül'ün iki yıldır D-8 toplantısına katıldığını söylerken, "D-8 için çok çalışmış, çok katkısı var. Onun için D8'den bahsedip D8 gibi program yapıldığında da o dönemi yaşayan, o dönemde emeği olan herhalde Necmettin Erbakan'dan sonraki ikincisi o. Dolayısıyla o vesileyle davet edilmesi de çok anlamlı yani." ifadelerini kullandı.