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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir emekli vatandaşla sohbet etti. İkili arasında yaşanan diyalog, emeklilerin geçim sıkıntısına ilişkin ifadeler nedeniyle gündem oldu.

30 yıl memur olarak çalıştığını belirten emekli vatandaş, emekli olduktan sonra geçimini sağlayabilmek için şişe ve kutu topladığını anlattı.

Vatandaş, "Şişe-kutu topluyorum, bu hale düştüm emekli olduktan sonra. Ev kira, her şey kira." sözleriyle yaşadığı ekonomik zorlukları dile getirdi.

Bunun üzerine Ali Babacan, "Emekli olduktan sonra şişe-kutu mu topluyorsun? Kaç yıl çalıştın?" diye sordu. Emekli vatandaş ise 30 yıl çalıştığını ifade etti.

Babacan'ın, "30 yıl çalıştın, prim yatırdın, emekli maaşı yetmiyor." sözlerine karşılık vatandaş, "Aldığım maaş 27 bin lira. Ev kirası 21 bin lira. Elektrik, su... Hiç param yok. Memur emeklisiyim." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın, "Sen eski kiracısın, bir de yeni tutsan..." demesi üzerine emekli vatandaş ise, "İşte çıkamıyorum, eski binada oturuyorum." yanıtını verdi.