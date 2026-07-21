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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksici esnafını ziyaret ederek sektörün sorun ve taleplerini dinledi.

Taksici esnafının, gençler için düzgün işlerin bulunmadığını söyleyip bu durumun onları illegal suç yapılanmalarına veya uyuşturucu gibi bataklıklara sürüklediğini belirtti. Babacan'da "Gençlere uygun ortamlar sağlansa düzgün iş teklifleri alsalar böyle sorunlar olmaz. Lakin genç bir sene evde oturuyor, iki sene evde oturuyor derken bu kirli yapıların içine çekiliyor" ifadelerini kullandı

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Babacan, vatandaşların ekonomik krizin yol açtığı sorunları yakından hissettiğini belirterek, toplumun yaşanan gelişmelerin farkında olduğunu ifade etti.

Babacan, "Halkımız her şeyin farkında. Gençlerin içine çekildiği tuzakların da, ekonomik krizin ürettiği suç çarklarının da..." sözleriyle ekonomik koşulların sosyal sorunları da derinleştirdiğini savundu.