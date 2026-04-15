Yeni Yol Partisi’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Ali Babacan, ekonomi ve tarım politikalarının yanı sıra sanal bahis sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Babacan, mevcut yönetimin sorun çözmek yerine yeni sorunlar ürettiğini savundu.

'EKONOMİDE SORUMLULUKTAN KAÇILIYOR'

Ekonomi yönetimini eleştiren Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece yeterince dahil olmadığını öne sürdü.

Sorumluluğun Maliye Bakanlığı’na bırakıldığını ifade eden Babacan, “Sorumluluktan kaçılıyor, sokağın sesi duyulmuyor” dedi.

'SANAL KUMAR YAYGINLAŞTIRILDI'

Babacan, sanal bahis ve kumarın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu sistemin resmi izinlerle yaygınlaştığını savundu.

“Bir nesil kumara ve bahise kaybediliyor. Her cep telefonuna bir kumarhane açıldı” diyen Babacan, lisansların kaldırılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Bu hemen bu gece yapılabilir” çağrısında bulundu.

'ÜRETEN DESTEKLENMİYOR'

Konya’da çiftçilerle yaptığı görüşmeleri aktaran Babacan, tarım sektörünün ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. Girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Babacan, üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını söyledi. “Toplumumuz çalışkan ama sistem üreteni desteklemiyor” dedi.

Tarımda yaşanan gerilemeyi rakamlarla anlatan Babacan, traktör tescil sayılarındaki düşüşe dikkat çekti. Son yıllarda ciddi bir azalma olduğunu belirten Babacan, bu tablonun yanlış politikaların sonucu olduğunu ifade etti.

'BÜTÇE TERCİHİ FAİZİ ÖNE ÇIKARIYOR'

Babacan, bütçe politikalarını da eleştirerek, tarım yerine faize daha fazla kaynak ayrıldığını söyledi. Bu yıl faize ayrılan kaynağın tarım desteklerinin kat kat üzerinde olduğunu belirten Babacan, üretim yerine finansal sistemin desteklendiğini savundu.

Babacan, Türkiye’de tarım ve hayvancılık politikalarının yetersiz kaldığını ve sektörün kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.