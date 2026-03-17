DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da katıldığı iftar programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı konuşmasında, dış müdahalelerle demokrasi kurulamayacağını ifade ederek geçmişte bunun örneklerinin Irak’ta Afganistan’da görüldüğünü hatırlattı. Babacan "Tam da bu sebeple, saldırıların başladığı ilk günden itibaren tavrımızı açık şekilde ortaya koyduk. Bu askeri operasyonu güçlü bir şekilde kınadık. Ancak aynı açıklıkla şunu da söylüyoruz, İran’ın bölgedeki ülkeleri hedefleyen saldırıları da kabul edilemez. Gerilimi tırmandıran her adım, her yeni füze bu yangını daha da büyütür” dedi.

“BU ÜLKENİN MESELELERİ KORKULARLA, HAMASETLE, DÜŞMANLIK ÜRETEREK ÇÖZÜLMEZ”

Babacan, Türkiye'nin adaletle ilgili, hukukla ilgili, insan haklarıyla ilgili büyük meseleleri olduğunun altını çizerek "Bizim söylediğimiz ise açık ve net; Bu ülkenin meseleleri korkularla, hamasetle, düşmanlık üreterek çözülmez. Bu ülkenin meseleleri, cesaretle yüzleşerek çözülür. Yeni sözler söyleyerek çözülür. Devlet yönetmek korkakların değil, cesurların işidir; yeni sözler söylemeye cüret edebilenlerin işidir. Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana ilkelerle ilerledik, ilkelerle ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH KIRK YILDIR ÖZLEDİĞİMİZ KALICI BARIŞA HEP BERABER ULAŞACAĞIZ”

İktidarın başlattığı 'terörsüz Türkiye' sürecine ilşkin görüşlerini aktaran Babacan, sürüce destek olduklarını dile getirerek “Başarı ihtimali yüzde 5 bile olsa, biz bu yüzde 5 ihtimali bile destekleyeceğiz” dedi.

Babacan'ın "Kürt demeye korkanlara inat, insanlarımızın hakkını nasıl savunduğumuzu, ana dili, ana sütü gibi helaldir dediğimizi çok iyi bilirler. Biz yıllardır söylenmesi gerekeni söylüyor, söylediklerimizi de gittiğimiz her yerde savunuyoruz.” ifadeleri de dikkat çekti.

“KALICI BARIŞ ADALETLE MÜMKÜNDÜR”

“Barış süreci hedefine ulaştıktan hemen sonra, sıra çözüm sürecine gelmelidir” diyen Babacan, "Kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla sağlanmaz. Kalıcı barış adaletle mümkündür."dedi. Babacan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Demokratik haklarla ilgili çalışmalar gecikmeksizin başlamalıdır. Çünkü farkındayız, kalıcı barış yalnızca silahların susmasıyla sağlanmaz. Kalıcı barış adaletle mümkündür. Hukuk devletiyle mümkündür, Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür. En önemlisiyse, kalıcı barış lafla değil, fiiliyatla; sözle değil, eylemle mümkündür. Biliyoruz, iktidar cephesinde verilen sözlerin, edilen lafların çok kez uygulanmadığına tanık olduk. Temkinli davranmak zorundayız. Yapılması gerekenler belli. Kimse dilinden, kimliğinden, inancından, kılık kıyafetinden ötürü yargılanamaz. Kimse düşünceleri sebebiyle haksız yere tutuklanamaz diyoruz, bu iki. Haklar, özgürlükler pazarlık konusu yapılamaz, oylamaya tabi tutulamaz diyoruz, bu da üç. Kısacası insanın doğuştan sahip olduğu haklar hiçbir siyasi hesabın konusu olamaz.”