DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan T24'ten Nuray Babacan'a konuştu. Babacan Türkiye'nin Ekonomi yönetimini eleştirerek, “Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın yetki alanı çok dar. Hele yeni sistemde bakanların münferit imzasının fazla kıymeti yok. Bakanların inisiyatifi, kendi ekibi üzerindeki ağırlığı eski sistemdeki gibi değil. Ama yanlışı savunmak kadar kötü bir şey de yok, Allah kimseyi o duruma düşürmesin” dedi. Babacan, AKP'yle iş birliği yapma ihtimalleri olup olmadığı sorusuna, "Yanlışların düzeltilmesiyle ilgili sahici bir irade oluşursa her partiyle konuşuruz" yanıtını verdi. 29 Ekim'den bu yana AKP'yle doğrudan ya da dolaylı bir temasının olmadığını söyleyen Babacan, bireysel olarak AKP’ye geçmesinin ise söz konusu olamayacağını, “Babacan, partiyi kapatıp ekibiyle geçer gibi bir algı varsa bu kapı kapalı” sözleriyle vurguladı. CHP’nin parti içi kavgasını kendileri üzerinden yapmasına üzüldüklerini söyleyen Babacan, uyuşturucu soruşturmalarında muhafazakâr kesimden isimlerin yer alması konusunda, "Muhafazakar camiada bazı insanlar güçle ve parayla sınanmada sınıfta kaldı" dedi.

'YANLIŞI SAVUNMAK KADAR KÖTÜ BİR ŞEY YOK'

"Kendi aralarındaki anlaşma, ortak anlayış nasıldır; bilemiyorum. Ama Mehmet (Şimşek) Bey olsun, Cevdet (Yılmaz) Bey olsun bizim yakın çalışma ekibimizdeydi. Fakat şu anda her iki arkadaşımızın da yetki alanı çok dar. Hele yeni sistemde bakanların münferit imzasının fazla kıymeti yok. Bakanların inisiyatifi, kendi ekibi üzerindeki ağırlığı eski sistemdeki gibi değil. Ama yanlışı savunmak kadar kötü bir şey de yok. Allah kimseyi o duruma düşürmesin diyeyim."

'ÇOK FARKLI ZİHNİYET LAZIM'

"Bizim uyguladığımız sadece doğru bir ekonomi politikası değildi. O zaman Avrupa Birliği sürecimiz vardı. 2003 ve 2004'te sessiz devrim dediğimiz bir süreçte anayasa maddeleri değişti. Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşıladığımız yıllar o iki yıl oldu. Bütün bu resim içerisinde doğru ekonomi politikalarıyla beraber Türkiye hemen ayağa kalktı. Enflasyon iki yılda tek haneye düştü. 10 yıl tek hane devam etti. Bunların hepsi sadece ekonomi politikası değil topyekûn bir toparlanma."

'ENFLASYONUN SEBEBİ DAMAT DÖNEMİ'

Tayyip Bey geçenlerde bir konuşmasına 'gıda enflasyonu yüksek, sebep de pandemi' diyor. 'Bütün dünyada gıda fiyatları arttı. Bizde de arttı' diyor. Oysa OECD ülkelerinde 2020'den bu yana kümülatif gıda enflasyonu yüzde 40 civarında. Türkiye'de yüzde 713. Dolayısıyla 'enflasyonun sebebi dünyadır' dediğimizde kimse inanmıyor. Türkiye'de enflasyonun patlamasının sebebi damat döneminde uygulanan yanlış politikalardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının son erdirmesidir.