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Dünyanın gözü Kasım 2026'ya çevrilecek mi? 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen sıra dışı bir kehanet, yılın ikinci yarısına girilmesiyle yeniden tartışılmaya başlandı.

Dünya gazetesinde yer alan haberde, iddiaya göre Vanga, Kasım 2026'da büyük bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve insanlık, kimliği bilinmeyen bir uygarlıkla temas kuracak. Uygarlığın halihazırda dünyada bulunuyor olabileceği öne sürülüyor. İddiaya göre 2026'da büyük depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olaylarının aynı dönemde yaşanacağı öngörülüyor.

Bu felaketlerin Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 7-8'ini etkileyebileceği öne sürülüyor.

Ancak kehanette afetlerin hangi ülkelerde gerçekleşeceği veya belirli bir tarih bulunduğuna ilişkin bilgi yer almıyor.

SAVAŞ MI ÇIKACAK?

Avrupa'daki sıcak hava dalgaları ile Avrupa, Kanada ve Avustralya'da yaşanan büyük orman yangınlarının kehanetle ilişkilendirilebileceği öne sürülse de bunların Vanga'nın iddiasını doğruladığına ilişkin bilimsel bir bağlantı bulunmuyor.

Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetlerinin en ürkütücülerinden biri de küresel savaş iddiası.

Vanga'nın, 2026 yılında büyük dünya güçlerinin dahil olacağı geniş çaplı bir çatışmanın başlayacağını öngördüğü ileri sürülüyor.

KÜRESEL FİNANSAL ÇÖKÜŞ

İddiaya göre çatışma farklı kıtalara yayılacak, küresel siyasi istikrarsızlığı artıracak ve ülkeler arasındaki gerilimi tırmandıracak.

Savaş senaryosuna ekonomik kriz kehaneti de eşlik ediyor. Vanga'ya atfedilen öngörüye göre 2026'da dünya ekonomisi büyük bir finansal çöküşle veya en azından ciddi bir ekonomik gerilemeyle karşı karşıya kalabilir.

Olası küresel savaşın finans piyasalarında sert düşüşlere, yüksek enflasyona ve bazı para birimlerinde ciddi değer kayıplarına yol açabileceği ileri sürülüyor.

Böylece Vanga'ya atfedilen 2026 senaryosunda jeopolitik kriz ile ekonomik çöküş birbirini tetikleyen iki büyük risk olarak öne çıkıyor.

1911 yılında doğan ve 1996'da hayatını kaybeden Baba Vanga, yıllar içinde dünyanın en tanınmış kahinlerinden biri haline geldi.

Prenses Diana'nın ölümü ve 11 Eylül saldırıları gibi büyük olayları önceden bildiği öne sürülen Vanga, bu nedenle Balkanların Nostradamus'u olarak anılıyor.