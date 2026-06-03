Uzaylı yaşamından küresel çatışmalara, yapay zekâdan doğal afetlere kadar pek çok konuda kehanetlerde bulunduğu iddia edilen Vanga'nın bu yıl için yaptığı tahminlerin ne kadarının gerçeğe dönüştüğü merak konusu oldu.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ne kadar gerçekleşti? Söyledikleri doğru çıktı mı?
Balkanların en çok konuşulan kahinlerinden biri olarak gösterilen Baba Vanga'nın 2026 yılına ilişkin öngörüleri yeniden gündemde.Derleyen: Cemile Kurel
1996 yılında hayatını kaybeden ve sık sık "Balkanların Nostradamus'u" olarak anılan Baba Vanga'nın takipçileri, ünlü kahinin 2026 yılı için oldukça çarpıcı senaryolar öngördüğünü savunuyor.
KÜRESEL ÇATIŞMA İDDİASI YENİDEN TARTIŞILIYOR
Baba Vanga'ya atfedilen en dikkat çekici tahminlerden biri, dünya genelinde etkileri hissedilecek büyük bir savaş ihtimaliydi. İddialara göre Vanga, insanlığın geleceğini tehdit edebilecek geniş çaplı bir çatışma sürecinin başlayabileceğini öne sürmüştü.
Yılın ilk aylarında Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve farklı bölgelerde devam eden savaşlar bu kehanetin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Ancak uzmanlar, mevcut tabloyu değerlendirirken küresel güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmediğine ve yaşananların bir dünya savaşı boyutuna ulaşmadığına dikkat çekiyor.
DOĞAL AFET BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMEDİ
2026 yılı için dile getirilen bir diğer iddia ise doğal afetlerde ciddi bir artış yaşanacağı yönündeydi. Ancak uzmanların paylaştığı verilere göre deprem, volkanik hareketlilik ve büyük çaplı fırtınalarda önceki yıllara kıyasla olağanüstü bir yükseliş görülmedi.
Yıl boyunca bazı dikkat çekici doğa olayları yaşansa da uzmanlar, bunların küresel ölçekte sıra dışı bir tablo oluşturmadığını ifade ediyor.
YAPAY ZEKÂ KEHANETİ GERÇEK Mİ?
Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, Baba Vanga'nın bu alandaki sözlerini de yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre Vanga, insanlardan daha hızlı düşünebilen ve çalışan teknolojilerin ortaya çıkacağını yıllar öncesinden öngörmüştü.
Ancak araştırmacılar, bu sözlerin önemli bölümünün sonradan ortaya çıktığını ve doğrudan Baba Vanga'ya ait olduğunu kanıtlayan güvenilir kaynakların bulunmadığını belirtiyor.
UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Baba Vanga üzerine çalışan araştırmacılar, kahinin ölümünden sonra adının çok sayıda doğrulanmamış kehanetle ilişkilendirildiğini vurguluyor. Hatta bazı uzmanlara göre Vanga'nın kendi isminin ilerleyen yıllarda yanlış tahminlerle anılacağı yönünde ifadeler kullandığı da öne sürülüyor.
BAZI GELİŞMELERİ TAHMİN EDEMEDİ
Öte yandan 2026 yılında spor ve siyaset dünyasında yaşanan bazı sürpriz gelişmelerin Baba Vanga'nın öngörüleri arasında yer almadığı dikkat çekti. Beklenmedik siyasi çıkışlar ve spor alanındaki sıra dışı başarılar, kahinin takipçilerinin dahi öngörmekte zorlandığı olaylar arasında gösteriliyor.
Aradan geçen yıllara rağmen Baba Vanga'nın kehanetleri tartışılmaya devam ederken, uzmanlar bu tür iddialara eleştirel yaklaşılması ve doğrulanabilir kaynakların esas alınması gerektiğini hatırlatıyor.