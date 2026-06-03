Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ne kadar gerçekleşti? Söyledikleri doğru çıktı mı?

Yıl boyunca bazı dikkat çekici doğa olayları yaşansa da uzmanlar, bunların küresel ölçekte sıra dışı bir tablo oluşturmadığını ifade ediyor.

YAPAY ZEKÂ KEHANETİ GERÇEK Mİ?

Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, Baba Vanga'nın bu alandaki sözlerini de yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre Vanga, insanlardan daha hızlı düşünebilen ve çalışan teknolojilerin ortaya çıkacağını yıllar öncesinden öngörmüştü.