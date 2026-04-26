Baba oğul plastiğe karşı ahşap ustalığını yaşatıyor

Oğluyla beraber çalıştıklarını belirten Muzaffer Büyüközkan, "Adam bulamıyoruz, çalışanlar fazla çalışamıyor. Beraber yapıyoruz, biz de zaten belirli bir seviyeye geldik. Çocukluktan beri yanımızda şimdi ben onun yardımcısı oldum. O beni geçti. Şimdilik idare ediyoruz" dedi. Tahtanın kırılmazının olmadığını, hepsinin kırılabileceğini ifade eden Muzaffer Büyüközkan, "Gürgen ağacı bizim fırın malzemesi olarak bunun üzerine başka bir ağaç kullanamıyoruz, olmuyor. Şimdi bir küreği kesip de baştan yapılmaz. Onlarca yüzlerce kürek bir anda başlar. Seri halinde o şekilde çıkar. Yani bir küreği tomruktan kesip de çıkma olmaz. Hepsi teker teker işlemden geçer. Ondan sonra en son burada sap takarız, küreğe veririz. Ahşabın girmediği ev yok ki bütün evlerde ahşaptan bir parça bulunur. Günün şartlarına göre ihtiyaçlar farklılaşıyor. Biz biraz daha geri planda kalmaya başladık evlerde. Eskiden ayaklarındaki takunyadan yani terlik yerine takunya olurdu, her türlü ihtiyaç ağaçtı. Fakat maalesef şimdi plastiğe döndü. Farklı şeyler çıktı. Bu arada biz de yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.