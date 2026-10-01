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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Bora Alp Kaşyol tatamide madalya ararken, babası Ömür Kaşyol Avrupa Şampiyonası’nda sorumlu yönetici olarak görev yapacak.

Ordu karatesi, Letonya’da 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda baba-oğulun gurur veren yolculuğuna sahne olacak.

Henüz 4,5 yaşında karateye başlayan milli sporcu Bora Alp Kaşyol, yıllar süren emeğin ardından ay-yıldızlı formayla Avrupa arenasına çıkacak. Genç sporcu, Ordu’yu ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

4,5 YAŞINDA BAŞLADI, MİLLİ FORMAYA UZANDI

Küçük yaşta karateyle tanışan Bora Alp, disiplin, sabır ve yoğun çalışmayla sürdürdüğü spor hayatında önemli bir aşamaya ulaştı.

Milli formayı giymeye hak kazanan Bora Alp Kaşyol, şimdi Avrupa’nın önemli organizasyonlarından birinde Türkiye adına tatamiye çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak Letonya’daki şampiyona, Bora Alp için yalnızca bir milli takım organizasyonu olmayacak. Çünkü Avrupa yolculuğunda yanında, karateye adım attığı günden bu yana emeği bulunan babası Ömür Kaşyol da olacak.

BABA SPORCU YETİŞTİRDİ, OĞUL AVRUPA’YA UZANDI

Ordu Karate İl Temsilcisi Ömür Kaşyol, oğlu Bora Alp’in yanı sıra bugüne kadar birçok sporcunun yetişmesinde emek verdi.

Kaşyol’un yönetiminde Ordu’dan bu yıl 5. sporcu da Avrupa arenasında yer alacak. Böylece Ordu karatesi, uluslararası organizasyonlarda kent adına önemli bir temsil başarısı ortaya koyacak.

ÖMÜR KAŞYOL’A AVRUPA’DA İKİNCİ GÖREV

Avrupa Şampiyonası’nda yalnızca Bora Alp mücadele etmeyecek. Türkiye Karate Federasyonu, Ordu Karate İl Temsilcisi Ömür Kaşyol’u 2026 yılında ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda sorumlu yönetici olarak görevlendirdi.

Ömür Kaşyol, bilgi ve tecrübesiyle Türk karatesine katkı sunarken, Letonya’daki organizasyonda da Türkiye adına sorumluluk üstlenecek.

AYNI ŞAMPİYONADA BABA-OĞUL HEYECANI

Böylece Letonya’da Kaşyol ailesi için unutulmayacak bir şampiyona yaşanacak.

Baba Ömür Kaşyol, Türkiye Karate Federasyonu’nun sorumlu yöneticisi olarak görev yaparken; oğlu Bora Alp Kaşyol ise ay-yıldızlı formayla Avrupa madalyası için tatamiye çıkacak.

Yıllar önce 4,5 yaşındaki bir çocuğun karateyle başlayan yolculuğu, şimdi babasıyla birlikte Türkiye’yi temsil edeceği Avrupa Şampiyonası’na uzanmış olacak.