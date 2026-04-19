İstanbul Esenyurt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda bir kişinin silahla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı arama sonucu olayın intihar olmadığı yönünde bulgular elde edildi. İncelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğul Şenol Yıldız olduğu tespit edildi. Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve 'Ambulans' diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.